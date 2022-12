Paolo Javillonar kabastusan ginawang pagpisil sa puwet ni Will Gozum

Finals Game 2 sa Disyembre 11: (Smart Araneta Coliseum)

Best-of-three championship series

3:00pm — Saint Benilde vs Letran

HINDI maiwasang maglabas ng sama ng loob at pagkadismaya ang kampo ng De La Salle-College of Saint Benilde sa inaktong panunusok at pagpisil sa puwet ni Colegio de San Juan de Letran Knights forward Paolo Javillonar kay Will Gozum na umano’y ‘isang kabastusan’ sa naganap na pangyayari sa Game 1 ng kanilang best-of-three championship series na pinagwagian ng defending champions nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Inihayag ni Saint Benilde Sports Development director Stephen Fernandez na maituturing na “disrespectful” ang umano’y kalokohan ni Javillonar na hindi dapat ginagawa at tularan sa larangan ng pampalakasan.

“It was disrespectful. These kinds of antics… it disrespects the sport. The sport is supposed to impart values and character and discipline and camaraderie… and sometimes people forget about this,” pahayag ni Fernandez sa panayam rito ng “24 Oras,” nitong Lunes. “We were quite expecting that to happen, that kind of play, not necessarily the action. We will be much ready sa aming second game,” dagdag ng 1992 Barcelona Olympics bronze medalist na sinabing hindi na magsasampa ng reklamo sa naturang insidente.

Nakatakda namang pag-aralan at tignan ng NCAA Management Committee ang naturang insidente na hindi umano nagustuhan ng maraming fans na itinuring nilang nakakasama ng damdamin.

“Nakikinig din naman kami that’s why we are asking the commissioner to review the incident and submit findings,” saad ni NCAA Season 98 Management Committee chair Paul Supan, kung saan may mga polisiya ang liga patungkol sa mga isinasagawang mind games sa bawat laro. “Gamesmanship is part of the game as long as it’s not injurious or provocative in nature. For that particular incident, we asked the commissioner to look into it, review that particular incident, and submit a report to the NCAA Management Committee.”

Hindi naman maiwasan ang pagkasiphayo sa panig ng dating NCAA juniors MVP at kasalukuyang league-leading MVP sa ginawang pang-uurat ni Javillonar.

“Siguro physicality matatanggap ko pero ‘yung ganoon? Kahit sino namang player, madidismaya sa ganoon but okay lang, tanggap ko naman. Kung ganoon siya, so be it,” wika ng 23-anyos na 6-foot-6 forward. “Gano’n ‘yung character niya, gano’n yata siya pinalaki. I don’t know.”

Muling maghaharap ang dalawang panig sa darating na Linggo sa The Big Dome para sa Game 2, kung saan susubukang kunin ng Letran Knights ang kanilang ikatlong sunod na kampeonato, habang pipiliting makabawi ng Blazers na huling nagkampeon taong 2000. (Gerard Arce)