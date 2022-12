No one fucks with me – Sunshine Dizon

Sunod-sunod ang mga Instagram posting ng actress na si Sunshine Dizon. Pagkatapos nga ng kanyang naging rebelasyon tungkol sa present health condition niya in-terms of her physical, emotional and mental well-being, tila nagiging outlet ngayon ni Sunshine ang kanyang Instagram sa pagri-release ng kanyang saloobin.

O, feeling namin, matagal na kinimkim ng actress thinking na she’s okay after all ng mga nangyayari sa kanya at pinagdaanan, pero tila ngayon na talaga lumalabas at kailangan niyan harapin.

Kung pagbabasehan ang mga posting niya, malinaw na tungkol ito sa kung paano ang dapat na pagtrato ng isang lalaki sa isang babae. Hindi niya naman sinabing personal niyang karanasan, pero considering nga sa nangyari sa kanyang marriage life, madaling isipin ng mga netizens na ito ang pinagdaanan niya na maaaring isa rin sa reason ng findings ng pagkakaroon niya ng PTSD.

Ayon kay Sunshine, “Sometimes we forget who we are and that’s one of the biggest mistake you can make.

“Respect begets respect, never allow anyone to make a doormat claim your power. We are part of the divine femininity, go back to your sacred roots.”

At caption pa rin niya, “Never ever allow a man to raise his voice this actually shows who they are, real men will talk you with kindness and soft tone because they love you and respect you.”

At saka niya ito sinundan ng mga hashtags na, “my two cents,” at “no one fucks with me.”

Dyowa ni Nadine duwag

Dahil halos tatlong taon din na nasa pandemya, ngayon na lang din kahit paano unti-unting nagbabalik sa normal ang selebrasyon ng Kapaskuhan. Kaya kinamusta namin si Nadine Lustre kung paano siya magse-celebrate ng Christmas this year.

“Ako po, ever since naman, gusto ko na ‘yung pag-celebrate ng Pasko, simple lang. ‘Yung sama-sama lang po. Pero I think, this year nga po, dahil ‘yung ‘Deleter’ ay ipapalabas sa mga sinehan, makikinood din po kami.

“I think, sa December 25, merong cinema tours. So makiki-celebrate po kami sa lahat ng manonood. Gusto ko rin pong panoorin ang ibang entries sa MMFF kasi, na-miss ko rin po talaga,” sabi ni Nadine.

Most likely, makakasama ni Nadine ang boyfriend na si Christopher Bariou. Suportado raw siya nito kahit alam niyang hindi ito mahilig sa horror movies.

“Napanood naman niya ang trailer, pero hindi kasi siya mahilig sa horror movies, pero sabi niya, manonood daw siya for me.”

Dugtong pa ni Nadine, “Tingin ko, matatakot siya. Kapag medyo gusto kong manood ng horror movies, ayaw niya. Kaya alam kong ayaw niya talaga. Pero, tatapangan daw niya ang sarili niya ‘pag sa sinehan.

“Iba rin kasi kapag sa sinehan mo pa mapanood ang horror movies kesa sa TV lang. Iba sa pakiramdam. So I’m sure matatakot siya.”

Sinigurado nga ni Nadine na makakasama siya sa MMFF parade of stars sa December 23.