NFL star Camryn Bynum ipinagmalaki pagiging Pinoy

BUONG pagmamalaki ang National Football League (NFL) star na si Camryn Bynum ng Minnesota Vikings sa kanyang pagpapakita sa bansang pinagmulan ng kanyang magulang matapos na itulak sa panalo ang koponan sa nakatapat na New York Jets kamakailan.

Ang 24-anyos at 6-footwr na Safety na si Bynum ay agad na isinabit sa likod ang bandila ng Pilipinas habang buong ipinagmamalaki at gusto niyang malaman ng lahat ang kanyang pamana bilang Pilipino.

“Shout out to the Philippines…myworkmycleats..Shout out to all in the Philippines, and to all the typhoon victims…it is all for God…thank you Jesus… In Jesus’ name I play..my life is a movie..” sabi ng graduate ng Berkeley, nakatira sa Southern, California at tumutulong sa nasalanta ng bagyo sa Baybay, Leyte.

Matapos ang pang-apat na quarter interception ni Bynum ay tumulong sa pagselyo ng 27-22 tagumpay ng kanyang koponan laban sa New York Jets noong Linggo ng gabi, nagsagawa siya ng mga panayam at sinagot ang mga tanong ng mga mamamahayag sa bandila ng Pilipinas na kitang-kitang nakasabit sa kanyang mga balikat.

“Representation,” sinabi ni Bynum sa mga mamamahayag pagkatapos ng laro. “Just being able to put my flag on the map and hopefully get some more eyes to see what we’re doing in the Philippines to raise money there,” sabi ntio.

Sa panahon ng laro, nagsuot si Bynum ng mga customized na cleat na kumakatawan sa Keys To Freedom Ministries, na tumutulong sa mga biktima ng mga bagyong tumama kamakailan sa Pilipinas, bilang bahagi ng kampanya ng My Cause My Cleats ng NFL na nagpapahintulot sa mga manlalaro na magsulong ng mga gawaing pangkawanggawa at organisasyon sa pamamagitan ng kanilang in-game na sapatos.

“I’m half Filipino, so I rep my roots heavy,” sabi ni Bynum. “We do a lot of work in the Philippines trying to raise awareness,” sabi pa nito. (Lito Oredo)