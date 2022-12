Nestor Colonia, Lovely Inan, Rosegie Ramos bigo sa medalya

Nabigo sina Nestor Colonia, Lovely Inan at Rosegie Ramos makapagwagi ng inaasam na medalya sa pagsisimula ng kampanya ng Pilipinas sa 2022 International Weightlifting Federation (IWF) World Championships sa Bogota, Columbia.

Tumapos na pampito ang Rio Olympian na si Colonia sa men’s 55kgs matapos itong bumuhat ng 110kgs sa snatch at 133 sa clean and jerk para sa kabuuan nitong 243kgs.

Ang nabuhat nito sa snatch ay naglagay sa pampitong pwesto habang pangwalo naman sa clean and jerk sa kategorya na may 15 kasali.

Nagawa naman tumapos sa ika-13 pwesto ng baguhan na si Inan sa women’s 49kgs matapos makabuhat ng 78kgs sa snatch at 100kgs sa clean and jerk para sa kabuuang 178kgs.

Ang 78kgs nito sa snatch ay mas mababa ng 2 kilo sa personal best nito na 80kgs habang bagong personal best nito ang 100kgs sa clean and jerk at total 178kgs.

Ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championships triple gold sa Tashkent, Uzbekistan at Hanoi SEA Games bronze medalist na si Rosegie naman ay tumapos na ika-17 lamang matapos na makabuhat ng 75kgs sa snatch at 95 sa clean and jerk para sa total lift nito na 170kgs sa kategorya na may 37 kalahok. (Lito Oredo)