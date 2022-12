‘Most streamed sa Spotify’ Moira niyabang paglampaso kina Sarah, Regine

Sa bagong titulo na nakuha ni Moira Dela Torre, tila iniwanan na niya nang milya-milya ang lahat ng mga OPM Pinay singer, na tulad nina Regine Velasquez, Morissette Amon, Yeng Constantino, Sarah Geronimo.

Tinanghal kasi ng Spotify si Moira bilang number one most streamed OPM Female Artist sa Pilipinas sa taong 2022.

Tinuweet ito ng @chartdataph sa Twitter at sinabing, @moiradelatorre is crowned @Spotify’s #1 most streamed OPM Female artist in the Philippines. #SpotifyWrapped.”

Pinagyabang ito ni Moira sa Instagram, kalakip ang tweet ng Chart Data Ph, kasabay ang pangangalandakan ng Kapamilya singer sa iba pa niyang title, pati na ang ilang taon niyang paghawak sa trono ng parehong award.

Sabi pa ni Moira, “Unbelievable. Thank you for making ur most streamed Filipinas artist for six consecutive years now, 4th on your overall Filipino artist on @spotifyph on all time. I can’t thank u enough, ily guys more than I can express. Thank you again #spotifywrapped!”

Nakalambat ng 25,150,473 listeners si Moira sa kanyang playlist. 3,532,418 naman sa times saved songs, 12,460,554 listeners at 246,589,552 times streamed music.

Meron ding 183 countries ang naabot ng mga kanta ni Moira.

Bukod sa mga nabanggit na resibo, ibinigay rin kay Moira ang ranking nito na #1 Most followed Filipino Artist on Spotify of all time in history, na siyang nagpakabog sa lahat.

Kahit si Sarah Geronimo ay naagawan ng korona ni Moira.

Hinakawan ni Moira ang Most Streamed OPM artist mula 2017 hanggang ngayon. Samantalang umabot lang si Sarah ng tatlong taon matapos ibigay sa kanya ang puwesto noong 2014 to 2016. (Rey Pumaloy)