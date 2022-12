Marie San Diego wow sa PH Chess

IPINAGPAG ni Woman International Master Marie Antoinette San Diego si April Joy Claros sa 11th at final round upang magreyna sa Philippine National Women’s Chess Championships na nilaro sa PACE sa Mindanao Avenue, Quezon City, Miyerkoles.

Umiskor si 23-year-old San Diego ng 10.5 points matapos ang 33 moves ng Queen’s Gambit Accepted para sikwatin ang unang national crown kasama ang P50,000 premyo mula sa kay Nova President Travis Vincent Chua.

Impresibo ang pagkakapanalo ng Dasmarinas City bet dahil kampeon na agad siy sa penultimate round nang talunin nito sa Bea Mendoza sa 33 moves ng Sicilian Defense.

Kahit panigurado na sa korona, ay ibinigay pa rin nito ang lahat para makuha ang panalo sa final round.

Kabilang sa mga nabiktima ni San Diego sina Olympian teammates at former national title-holders Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna at WIM Jan Jodilyn Fronda. (Elech Dawa)