Malick Diouf halimaw sa rebound: UP Fighting Maroons biyahe ulit sa finals

NAGPAKAWALA ang defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons ng 11-0 atake sa mahigit dalawang minuto sa final canto upang sibakin ang No. 3 National University (NU) Bulldogs sa bisa ng 69-61 panalo kasunod ng dambuhalang double-double ni Senegalese center Malick Diouf (17 points at 21 boards) upang tulungang umusad sa ikalawang sunod na finals sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament Miyerkoles sa Araneta Coliseum.

Tangan ng Bulldogs ang tatlong puntos na bentahe sa 61-58 sa nalalabing 3:03 matapos isalpak ni John Figueroa ang dalawang free throws, na siyang naging huling puntos na nakubra ng Jhocson-based squad.

Dito na nagsimulang magkapit-bisig sina Gerry Abadiano, Terrence Fortea at JD Cagulangan para itala ang 9-0 blast, habang isinalpak ni Harold Alarcon ang pangdiinang dalawang freebies sa nalalabing 12.4 segundo sa larong dinaluhan ng 8,724 manonood.

Nagbida ang 6-foot-11 na Season 84 Finals MVP na si Diouf ng game-high 17 puntos, halimaw na 21 rebounds, tatlong blocks, dalawang assists at mahusay na 7-of-10 sa free throw area.

Nag-ambag si Zavier Lucero ng sariling double-double na 12 points, 11 rebounds, limang assists, tatlong blocks at dalawang steals.

Kumana rin mula sa bench sina Cyril Gonzales sa 11 puntos at Cagulangan sa walong puntos, anim na assists at tatlong rebounds.

Makakatapat sa finals ng Maroons ang magwawagi sa sariling semis pairing ng Atene Blue Eagles at Adamson Falcons na naglalaban pa kahapon habang isinusulat ang balitang ito.

Kapit ng Ateneo ang twice-to-beat advantage. (Gerard Arce)