Mahihinang pagsabog naitala sa Bulkang Taal

Nagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng ilang mahihinang pagsabog sa bunganga ng Bulkang Taal at pagbuga ng usok na umabot sa 600 metro ang taas kahapon.

Ayon sa Phivolcs, resulta ito ng pagdikit ng magma sa loob ng bulkan at tubig sa bunganga nito.

Nagtagal ang mahihinang pagsabog ng isang minuto pero hindi naman ito nagdulot ng mga pagyanig sa paligid ng bulkan.

Simula noong Lunes, nakapagtala rin ang Phivolcs ng 2,115 tonelada ng asupre kada araw. Nananatili rin sa alert level 1 ang babala sa bulkan na senyales ng pagiging abnoral pa rin nito.

Mahigpit ding ipinagbabawal ng ahensya ang paglapit at pagpasok sa ipinatutupad na danger zone sa paligid ng bulkan bilang pag-iingat sa posibleng pagsabog nito anumang oras.