LeBron James, Lakers panis kay Donovan Mitchell, Cavs

NAG-TAKEOVER si Donovan Mitchell sa second half at hiniya ng Cavaliers ang pagdayo sa Cleveland ni LeBron James at Lakers 116-102 Martes ng gabi.

Sinamantala ng Cavs ang pagkawala ni Los Angeles big man Anthony Davis sa last three quarters, humarabas si Mitchell ng season-high 43 points.

Naka-double-double din sina Jarrett Allen (24 points, 11 rebounds) at Darius Garland (21 points, 11 assists).

Nilabas si Davis matapos lang ang 8 minutes sa first quarter dahil sa flu-like symptoms.

Sa second half, ikinalat ni Mitchell ang kanyang 29 points – tulad ng ginagawang dominasyon noon ni James sa Rocket Mortgage FieldHouse sa 11 seasons sa Cleveland.

Namusyaw ang 21 points, 17 rebounds ni LeBron. May 19 si Thomas Bryant at tig-16 sina Dennis Schroder at Russell Westbrook sa LA. (Vladi Eduarte)