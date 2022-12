Kylie ‘nakipagbugbugan’ kay Abrenica

Nagharap-harap na sa story conference ang cast ng aabangan na megaserye ng GMA sa taong 2023. Ito ay ang Urduja’s Jewels na pagbibidahan nina Kylie Padilla, Gabbi Garcia, Sanya Lopez.

Kasama rin sina Michelle Dee, Rochelle Pangilinan, Arra San Agustin, Vin Abrenica, Kristoffer Martin, Jeric Gonzales, Zoren Legaspi.

Natuwa ang mga netizen na mapanood na muling magsasama ang tatlong Sanggre ng ‘Encantadia’ na nagte-training para sa mga malalaking action scene ng naturang megaserye.

Nag-enjoy si Kylie sa muling pag-train niya sa martial arts at street fighting na matagal daw niyang hindi nagawa. Gaganap siya bilang isang pulis sa megaserye at kailangan daw niyang pag-aralan nang husto ang mga bagong fight routines. Kasama nga niya sa isang fight training niya ay ang utol ni Aljur Abrenica na si Vin.

“Matagal din akong hindi nag-train ng ganito katindi and I want to be ready. Naalala ko tuloy ‘yung mga naging training sessions namin noon nila Gabbi at Sanya. Bumabalik ulit sa akin yung mga natutunan ko. And it’s nice to work with Vin for the first time. Hindi kami masyadong nagkakasama nito, eh. And dahil magkasama kami sa show, mas magiging okey ang bonding namin. Mas makikilala namin ang isa’t isa,” sabi ni Kylie.

Si Gabbi, na nag-celebrate 24th birthday noong December 2, ay ready na ulit na magpagod sa training para sa teleserye kunsaan gaganap siya bilang isang tagahanap ng mga mamahaling alahas.

“Like Kylie and Sanya, ang tagal ko rin na hindi nag-train ng ganito katindi. Mahirap pero nakakaengganyong gawin because I have my Enca sisters with me. Mas malalaki ang eksena sa teleserye na ito kaya ganito kami katindi sa training. This all about women empowerment. Dapat lang na abangan nila ito sa 2023.”

Si Sanya naman ay bukod sa training, mag-aaral din ito ng ibang lengguwahe dahil sa role niya bilang si Prinsesa Urduja.

“Tungkol ito sa drama, sa love story, historical din ito at fantasy at nandoon din, halos lahat. Action. Lalo na ang action nandito. Pambata, matanda, mommy, daddy, buong pamilya talaga magkakasundo kapag pinanood ito.” (Ruel Mendoza)