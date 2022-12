Kahit stress! 4 paraan sa mahimbing na tulong

Hirap ka rin bang makatulog? At kulang ang iyong oras para makapaghinga sa gabi? Hindi ka nag-iisa dahil alam mo bang maraming Pinoy ang hindi naabot ang 8 oras na recommended sleep.

Katunayan, sa naging pag-aaral ng Sleep Cycle na lumabas noong 2019 ay pumang-apat ang Pilipinas sa listahan ng ‘sleepless people in the world’. Ibig sabihin, tila isa na ngang prebilehiyo ang pagkakaroon ng sapat na tulog.

Anuman ang dahilan mo—trabaho, stress, insomnia, o iba pa—pwede mong subukan ang mga paraang ito para makalatulong na mapabilis at maging mahimbing ang iyong tulog.

Una wag pilitin ang sarili. Kung hindi ka talaga nakakatulog pwede kang gumawa ng mga bagay na hindi nakaka-excite gawin at mag-aalis sa iyo ng pressure na matulog.

Isang teknik ito na ginagamit para sa mga may insomia. Kailangan na may gagawin sa loob ng 20 minuto sa pag-alis ng kama, halimbawa ay magtupi o magbasa ng boring na libro. Sa paggawa nito ay pwedeng tamarin ka at makaramdam ng pagod.

Pangalawa, i-train ang sarili na magkaroon ng bedtime routine. Hindi pwedeng paiba-iba ang oras ng tulog mo, tiyak na borlog ka sa mga oras na dapat gising, o gising sa mga oras na dapat ay tulog.

Bago rin matulog, pwede kang mag-light stretching, o kaya naman ay warm shower para bumaba ang iyong core temperature na makakatulong para sa mas maayos na tulog.

Pangatlo, kumain ng maayos. Malaking epekto ang naidudulot ng pagkain sa paghimbing ng tulog. Ilan sa dapat iwasan ang pag-inom ng alak, pag-inom ng inumin na mataas sa caffeine, at pagkain ng maanghang ilang oras bago ka matulog.

Pang-apat, humingi ng tulong sa doktor, kung hindi madaan sa mga teknik nabanggit maaari nang kumonsolta sa doktor. Kung madalas at palala ito makakabuti na sundin ang payo at inumin ang gamot na ibibigay ng propesyonal. (Nethaniah Jan Lim)