June Mar Fajardo nambarako, San Miguel sumilip sa semis

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm — Bay Area vs Rain Or Shine

5:45pm — Magnolia vs Phoenix

IPINAMALAS ni 6-time Most Valuable Player June Mar Fajardo ang dati nitong kalidad upang bitbitin ang San Miguel Beer sa 114-96 panalo kontra Converge FiberXers at makuha ang bentahe sa best-of-three quarterfinals ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena kahapon.

Nagtala ang nagbabalik sa injury na si Fajardo ng 19 puntos, 16 rebounds, 3 assists, 3 steals at 1 block upang ilapit ang Beermen sa isang panalo na lamang para makatungtong sa semifinals matapos dumaan ang koponan sa pagbabago sa komposisyon.

Tumulong si CJ Perez ng 25 puntos, 4 rebounds, 3 assists at 1 steal, habang nagdagdag ang import na si Devon Scott ng 23 puntos, 12 rebounds, 5 assists,m at 3 steals.

May 13 puntos, 1 rebound at 3 assists naman si Terrence Romeo, habang may 11 puntos, 1 rebound at 3 assists si Marcio Lassiter.

Hindi naman nasayang ang itinala ni Simon Enciso na 10 assists at 8 puntos kahit na napatalsik ito sa laro matapos na magkainitan sa ikalawang yugto.

Ang 10 assists ni Enciso bago mapatalsik sa laro ay pumantay sa kanyang career-high habang naglalaro sa Alaska sa 103-102 kabiguan kontra Ginebra noong 2017 Commissioner’s Cup. (Lito Oredo)