Jane, ang bato! Francine bagay maging Darna

Nakakabaliw ang recent YouTube vlog ni Francine Diaz kung saan ipinakita niya ang comedian side niya. Tawang-tawa ang mga netizen sa pagiging feelingera niyang may-ari kuno ng sosyalin na bahay na may elevator pa nga at magagarang kotse.

Huling-huli nga ni Francine ang kiliti ng mga netizen sa #FrancineMedyoHumble nito. Umasta kasi siya na nagnu-new house tour, iniyayabang ang magagarang muwebles at kagamitan sa “kanyang” bagong bahay.

As in, sa sobrang galing umarte ni Francine na kanya ang naturang bahay, kung hindi mo tatapusin ang vlog ay aakalain mong kanya nga talaga ito.

Napansin ng mga netizen ang pagiging girl version niya ni Luis Manzano na kilala rin sa pagiging kalog at witty. May um-agree man, eh may nagsabi namang si Alex Gonzaga talaga ang girl version ni Luis.

Pero hindi maikakaila na may sariling style ng pagpapatawa si Francine na ikinababaliw ng kanyang mga fans. Advantage pa nga dahil pagkaganda-ganda niya pero may kalokohang taglay.

Benta sa mga nakapanood ng vlog ang pagsigaw niya ng “Darna!” sa veranda ng naturang bahay. In fairness daw, bagay kay Francine na gumanap din bilang Pinay hero, na ginagampanan sa ngayon ni Jane de Leon.

“The way she shouted ‘Darna’ parang may bagong protektor na agad! Bagay na bagay!” komento ng isang netizen.

“Na-shookt ako eh buo na andon ‘yung tindig, hoping sana nya next Darna,” pagsang-ayon pa ng isang fan.

Nitong Lunes nga ay marami ang nagtaka kung bakit replay ang “Darna” na umere. Di kasi, tinamaaan ng sakit na dengue at UTI ang bida sa serye kaya posibleng napurnada ang shooting nito.

Naku Jane, magpagaling ka na daw agad, at baka maagaw ni Francine ang mahiwagang bato sa iyo! Hahaha!

Anyway, may payo rin ni Francine sa end ng vlog.

“Puwede itong maging inspiration niyo, lalo na sa mga viewers na gustong magkabahay. Parati kang sumunod sa magulang mo and everything will follow,” aniya pa.

Sa mga mayayabangan sa kanya dahil sa vlog na iyon, pasintabi niya na nais lang niyang magpasaya ng mga tao. (Batuts Lopez)