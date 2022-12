Hindi lang talento, mahalaga rin ugali

HINDI lang basta laro ang pinag-uusapan ngayon, kung hindi maging ang ugali ng mga atleta.

Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin matapos-tapos ang isyu patungkol sa pangdededma daw ng Choco Mucho Flying Titans noong nasa bakasyon sila. Marami pa rin ang nagtatalo, marami pa rin ang nagsasagutan tungkol dito.

Well, alam naman natin kung gaano ka-importante ang attitude ng isang tao, public figure ka man o hindi, basta mabuti ang iyong ugali at marunong ka makisama, malayo ang mararating mo at blessing na talaga ang lalapit sa iyo. Kaya sa isyu na ‘to, pinag-usapan din ang volleyball phenom na si Alyssa Valdez.

Bakit? Eh dahil sa ugali nito na pinupuri ng lahat. Ang daming naglabasang videos ni Valdez na makikita kung gaano ito kagiliw sa fans, kita rin na talagang palabati at palangiti itong si Phenom.

Kilala naman ng lahat si Valdez na mula noon ay talagang mababa na ang loob. Na kahit ano’ng taas at layo na ng narating ay marunong pa rin tumanaw sa pinanggalingan. Kaya siya talaga ang ginagawang halimbawa ng fans na dapat tularan, hindi lang sa paglalaro, kung hindi lalo na pagdating sa pagiging mabuting tao.

Kahit ako nagtanong-tanong din, at talagang nakumpirma ko kung gaano kabait si Valdez. Walang halong kaplastikan, lahat ng ipinapakita nito totoo. Eh bakit ka naman magiging peke sa harapan ng tao? Lalo’t madaling mahalata ‘yun hindi ba? Kaya kahit ako, hanga ako dito kay Alyssa. Hindi pa man siya nagsasalita, halata mo na sa kilos niya ang humility na taglay niya.

Siguro naman lahat tayo ganito ang gusto, na kahit pa ano ang marating sa buhay, hindi kakalimutan ‘yung mga tao na umalalay sa iyo mula umpisa. Lalo na kung public figure ka, mainit ang mata ng tao sa iyo, bawat galaw mo chine-check, kaya ‘di rin madali ang posisyon nila, minsan ibang side ang nakukunan o nakikita kaya dapat sa lahat ng pagkakataon, piliin natin ang makisama.

Lalo na doon sa fans na sabik kayong makita at minsan lang dumating ang pagkakataon na masilayan kayo. Tama ba mga ka-Abante?

Muli, patuloy ninyo pong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!