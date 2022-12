Hepe ng PDEA bistado sa P9M shabu

Nasa ‘hot water’ ngayon ang isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at dalawa pang ahente matapos silang makumpiskahan ng P9.1 milyong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Taguig City nitong Martes ng gabi.

Kinilala ang mga suspek na sina PDEA Southern District Office (SDO) chief Enrique Lucero at mga PDEA agent na sina Anthony Alabastro at Jaireh Llagun. Kasama ring dinakip ang driver ng mga suspek na si Mark Wallo.

Sa ulat ng National Capital Region Police Office (NCRPO), naaresto ang apat nang makaiskor ng shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa PDEA SDO headquarters sa Barangay Upper Bicutan bandang alas-siyete ng gabi.

Nakumpiska mula sa mga suspek ang 1.3 kilo ng hinihinalang shabu na magkakahiwalay na nakalagay sa tatlong sachet na nasa P680,000 halaga at isang plastic na may street value na P8.5 milyon at timbangan. Kasama ring kinumpiska ang mga mahahabang armas na inisyu sa kanila ng ahensya.

Nasa kustodiya na ngayon ng Taguig City Police ang mga suspek habang inihahanda ang kaso laban sa kanila. (Betchai Julian)