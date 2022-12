Deployment ban ng OFW sa India kinasa

Hindi magpapadala ang pamahalaan ng mga manggagawa sa India matapos ikasa ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA)ang deployment ban dito dahil sa pagiging non-compliant destination country nito para sa mga overseas Filipino worker (OFW).

Ayon kay officer-in-charge Administrator at Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary for Licensing and Adjudication Bernard Olalia, inilabas ang deployment ban base sa impormasyong ibinigay sa POEA ng Philippine Embassy sa New Delhi.

Sinabi ni Olalia na para maideklarang compliant ang isang destinasyong bansa, dapat itong makatugon sa tatlong kondisyon na itinakda ng pamahalaan kabilang ang pagkakaroon ng domestic o local law na poprotekta sa mga karapatan ng OFW.

Ikalawa ay kailangan munang lumagda sa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CRMW) ang India na pinagtibay ng United Nations noong 1990.

Ang pangatlo at pinakaimportanteng kondisyon aniya ay ang bilateral labor agreement (BLA) sa destination country na sa kasamaang palad ay hindi umiiral sa pagitan ng Pilipinas at India. (Betchai Julian)