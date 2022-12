Dallas Mavericks sumakay sa triple ‘D’ ni Luka Doncic

KINAPITAN ng Dallas ang triple-double ni Luka Doncic na 22 points, 10 rebounds at 12 assists para ipreserba ang 116-115 win kontra Nuggets sa Pepsi Center sa Denver nitong Martes.

May 29 points si Tim Hardaway pero sablay ang dalawang insurance free throws sana sa final 4 seconds kaya napakaba pa ang Mavericks.

Freebies din ni Hardaway ang nagbigay sa Dallas ng 116-113 edge, sinagot ni Jamal Murray ng dalawa din sa kabila.

Bago ang huling dalawang mintis ni Hardaway, pumasok ang 27 sa unang 29 na bitaw ng Mavs sa stripe.

Hinablot ni Murray ang defensive rebound, kaya lang ay paubos na ang oras at malayo sa target ang binato niyang 53-foot 3-pointer.

Namuno ang 27 points, 8 rebounds ni Aaron Gordon sa Denver, may 20 off the bench si Nah’Shon Hyland.

Kinapos ang 19 points, 8 rebounds at 8 assists ni Nikola Jokic sa Nuggets. (Vladi Eduarte)