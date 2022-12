Chika ng mga nurse sa Pasig: AJ Raval nanay na

Kung ang pagbabasehan ay ang nasagap naming tsismis tungkol kay AJ Raval, mukhang nanganak na nga talaga ang sexy star.

Isang ‘Marites’ ang nakausap ko at tsinismis niya sa amin na sa isang ospital sa Pasig, City nagsilang ang Vivamax star.

Ito raw ang usap-usapan sa naturang ospital ng mga nurse, staff.

May karinderya/kainan/inuman ang aming informant na pinupuntahan ng mga empleyado ng naturang hospital, at doon nga raw ay ginawang pulutan sa inuman ang tungkol sa panganganak umano ng sexy star.

Sayang nga lang at hindi masyadong detalyado ang kuwento ng aming informant tungkol sa panganganak ni AJ, dahil may biglaang meeting siya para sa kanyang negosyo.

Pero, sa susunod daw ay magbibigay na siya ng mas bonggang detalye.

Well, again, chikahan lang ito ng mga nurse, staff sa karinderya/inuman na madalas nilang puntahan, ha!

Well, lalabas din naman ang katotohanan. Sabi nga, walang lihim ang hindi nabubunyag.

META: Kaloka ang mga nurse, staff ng isang hospital sa Pasig City, ha! Aba, madalas nilang pag-usapan ang diumano ay panganganak ni AJ Raval sa kanilang hospital. Teka, ano ba talaga ang totoo? Ang dami na ngang tao ang nagsasabi na nanganak si AJ, pero ang mismong pinag-uusapan ay todo dedma at deny, ha!

Dugong FPJ talaga: Lovi pinaligaya mga batang ulila

Pahinga muna sa paghuhubad at paglalakwatsa sa abroad si Lovi Poe, at ang pagdalaw muna sa isang NGO na para sa mga bata ang pinagkaabalahan ng aktres.

Nanibago ang mga netizen sa kakaibang content ni Lovi sa Instagram, kung saan makikitang binisita niya ang shelter ng mga less-fortunate kids.

Makikita sa mga video si Lovi sa Child Hope Philippines, sa Paco, Manila, na nakikipaglaro, kumakanta, nanonood sa mga performance ng mga bata.

“Music will always keep us together! My @childhope_ph kids – ‘di niyo alam kung gaano ninyo ako napasaya na makita at makapiling kayo ulit…

“Ba’t ang lalaki niyo naaa? Thank you for your talent and energy at siyempre, lahat ng hugs! Patuloy kayong inspirasyon sa buhay ko! Sa muli nating pagkikita. Sana hindi na ganon katagal ulit. Mahal ko kayo!” ang umaapaw sa galak na sabi ni Lovi.