Biglang lobo: Jak Roberto nahihirapang kumilos

ALAM mo, Dondon (my dear editor), parang ‘classmates’ kami ni Jak Roberto sa isang coffee shop sa Imperial Palace (owned by Mother Lily ang condo-hotel building na ‘yon sa Morato corner Timog Avenue kung saan ang ibang units ay pag-aari naman ng ilang showbiz personalities like Manay Lolit Solis) dahil palagi kaming nagkikita roon.

May times na kasama pa ni Jak ang girlfriend na si Barbie Forteza, pero noong Tuesday after, mag-isa lang ang Kapuso hunk.

Chika-chika muna kami ni Jak habang nagkakape at after nga raw ng ‘Bolera’ series niya sa GMA-7 ay may next project na siya, pero hindi pa raw sure kung makakapagsimula nga sila sa December 16 dahil pinagtutugma-tugma pa ang mga schedule ng mga artistang kasali roon.

Anyway, coffee with very konting milk lang ang ininom ni Jak dahil nagda-diet daw siya. Napadalas daw kasi ang kain niya at kabi-birthday lang niya. Napakarami raw kasing kainan at ilang beses din siyang nag-celebrate.

Noong December 1 nga ay may birthday salubong na siya, bukod pa sa December 2 na birthday talaga niya ay may kainan na naman.

“Ang daming kainan, Tito Jun, kaya nag-gain talaga ako,” sey niya.

Dati raw ay 151lbs lang siya, pero ngayon ay 160 na ang kanyang timbang, kaya panay na uli ang gym niya. That afternoon nga, may weight training siya sa isang gym sa may Timog Avenue, Quezon City.

“Ramdam na ramdam ko ‘yung pagtaba ko. Pati sa pisngi, halata. Ang laki agad,” sabi niya na natural lang kapag mapili ka sa pagkain at biglang magkakain ka ng kung anu-anong bawal sa diet mo, kaya ang ending nga, 9lbs agad ang nadagdag sa kanyang timbang.

Pero in fairness, lalong gumuwapo ang boyfriend ni Barbie dahil sa nadagdag na timbang, pero nahihirapan daw siyang kumilos kaya kailangan niyang matanggal agad ‘yon.

Naku, Dondon, kung si Jak ay hirap na sa 9lbs na nadagdag sa timbang niya, paano pa kaya ang 90lbs na sobra-sobra sa timbang ko, huh! Hahaha!

National Artist Ricky Lee suportado mga sirena

Naku, Dondon, buti na lang at late pa ang Super American Circus event natin noong isang gabi sa Terminal 3 ng NAIA dahil nagawa ko pang pumunta ng SM Megamall para sa premiere night ng ‘A Mermaid for Christmas’ movie na showing na sa mga sinehan kahapon.

In fairness, puno ang nasabing event at nag-enjoy ako sa panonood ng pelikula.

‘Katuwa rin na sinuportahan ng National Artist na si Mr. Ricky Lee ang nasabing event.

Filipino-American kasi ang producer ng ‘A Mermaid for Christmas’, si Mr. Arsy Grindulo, Jr., kaya maraming mga kababayan natin ang suiportado ang pelikula.

Sabi nga ng PR nilang si Leah Salterio, pumayag pang magpa-interbyu si Ricky sa three TV networks crews na nag-cover sa nasabing event. Bongga!

Tamang-tama ang ‘A Mermaid for Christmas’ dahil magki-Christmas na nga!

‘Yun na!