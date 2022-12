Bianca Pagdanganan, Dottie Ardina ilalabas uli angas sa LPGA tourney

BALIK-AKSYON sina Bianca Isabel Pagdanganan at Dottie Ardina sa Week 2 Final 72-hole Ladies Professional Golf Association Tour Qualifying School simula sa Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas) sa Highland Oaks Golf Course sa Dothan, Alabama.

Swak ang dalawang pambato ng PH at ICTSI (International Container terminal Services, Inc.) pro sa Top 70 plus ties (75 lahat) na mga pumasa mula sa 99 na nagbakbakan sa Week 1 72-hole sa kalapit na Magnolia Grove Golf Club – Crossings Course sa Mobile, Alabama rin noong Dec. 1-4 para umusad sa Dec. 8-11 finals.

“I seem to play well under pressure, but obviously I don’t want to be doing that to myself all the time,” saad ni Pagdanganan, 25, ng Quezon City na katabla sa pang-17, at asinta ang pang-apat na sunod na taong sulong sa LPGA Tour proper mula noong 2019.

Kasalo naman sa pang-41 si Ardina, 28, ng Canlubang, Laguna at gaya ni Pagdanganan puntiryang mag-Top 45 upang patuloy na makasabak sa susunod na taong LPGA Tour. (Ramil Cruz)