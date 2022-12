9th Pasay Racingfest aarangkada sa Linggo

MULING haharurot para sa ika-siyam na pagtatanghal ang Pasay ‘The Travel City’ Racing Festival ngayong Linggo, Disyembre 11, sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Tampok sa 12 karerang nakahain sa Linggo ang kabuuang P2.55 milyong papremyo para sa mga mananalo. Bukod sa mas malaki ang cash prize para sa taong ito ay mas kapana-panabik din ang mga karera na nilahukan ng mga premyadong kabayo sa bansa.

Ang Pasay ‘The Travel City’ Racing Festival ay itinataguyod ng Lungsod ng Pasay at ng Metro Manila Turf Club kasama ang Newport World Resorts, SMDC, PCSO, Pagcor, Double Dragon Properties, Century Peak, Willy Ke, Willy Sy, at Boysen Paint.

Itinatakbo rin ito bilang pagpupugay sa anibersaryo ng Pasay City, ang tinaguriang Pinto ng Turismo sa bansa.

Maglalaban para sa 9th Pasay ‘The Travel City’ Grand Cup ang mga kabayong Kercharmer, Time For Glory, Gusto Mucho,Flattering You, King Tiger, Boom Raider, Blackburn, Gomper Girl, Magnificent Lady at Robin Hood sa 1,800-metrong karera na may kabuuang P750,000 papremyo na kung saan ang P450,000 ay mapupunta sa kampeon.

May premyo naman ang 9th Pasay Rep. Tony Calixto Cup na P500,000 total purse at ang mananalo dito ay magbubulsa ng P300,000.

Kalahok sa 1,600-meter race na ito sina Don Julio,Cupid Song, Basheirrou, Gomezian at Eazacky.

May nakalaang P500,000 premyo rin ang 9th Pasay Mayor Emi Calixto-Rubiano Cup na paglalabanan nina Marilag, Downinsideprotection, Bombay Nights, Raintree Starlet, Palibhasa Lalake, Speed Fantasy, American Factor at Sudden Impact. Ito ay itatakbo sa distansiyang 1,600 metro.

Umabot naman sa P400,000 ang paglalabanan ng mga kasalı sa 8th Pasay Former OIC Mayor Duay Calixto Memorial Cup na sina Yabadabadur, Alalum Falls, Sweetie Giselle, Saritorial Elegance, Keep Da Trick, Rendevouz, Orange Bell, Player Andri, Sonic Clay, Swakto power Duo, Gintong Hari at Light Bearer sa habang 1,600 metro.

Samantala, ang walong iba pang Trophy Races ngayong Linggo ay may karagdagang P50,000 prize money at magarang trophy para sa mga mananalo.

Dalawang TV sets din ang ira-raffle para sa mga winning trainer at hinete habang ang mga magwawaging sota ay mag-uuwi ng P2,000 at 25 kilo ng bigas bawat isa.

Ang mga nagkampeon sa tatlong pangunahing karera dito noong isang taon ay sina La Liga Filipina (Constitution-Temuka) ni Ben Abalos Sr. sa 8th Pasay Representative Tony Calixto Cup; Super Ninja (Ghostzapper-Divine Beauty) ni Paolo Mendoza sa 8th Pasay Mayor Emi Calixto-Rubiano Cup; at Charm Campaign (Ultimate Goal-Shadow of the Moon) ni Mar Tirona sa 7th Pasay Former OIC Mayor Duay Calixto Memorial Cup. (Elech Dawa)