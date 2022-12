9 courier firm kinasuhan sa inabandonang balikbayan box

Sinampahan na ng Bureau of Customs (BOC) ng mga kasong kriminal ang siyam na forwarding company na nag-abandona sa mahigit 7,000 balikbayan box na ipinadala ng mga overseas Filipino worker (OFW) sa kanilang pamilya sa bansa para ngayong Kapaskuhan.

Sa isang post sa kanilang Facebook Page, kabilang sa mga kompanyang kinasuhan ng BOC ang All Win Cargo LLC, Island Kabayan Express Cargo LLC, Carlos Martin Guinto Co., GM Multi Services at Anhar Al Mawalah Trading at mga deconsolidator na CMG Int’l Movers and Cargo Services, Cargoflex Haulers Corp., FBV Forwarders and Logistics, Inc., at Etmar Int’l Logistics.

Hinikayat din ng BOC ang mga OFW na nabiktima ng nasabing mga kompanya na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para patibayin pa ang mga kaso laban sa mga mapagsamantalang consolidator at deconsolidator.

Anila, maaaring mag-email sa batas@customs.gov.ph, ilagay ang [BALIKBAYAN BOXES] bilang email subject at ibigay ang contact details para sa mas mabilis na pakikipag-ugnayan.

Pinaalalahanan din ng BOC ang mga OFW na maging maingat sa pagpili ng forwarding company na gagamitin sa pagpapadala ng kanilang balikbayan box.