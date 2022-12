WNM Antonella Berthe Racasa mautak sa PAPRISA Chessfest

NASIKWAT ni Woman National Master Antonella Berthe Murillo Racasa ang pangkahalatang liderato sa high school girls division ng Pasig Alliance of Private School Administrators (PAPRISA) Chess Championship na ginanap sa Niño Jesus House of Studies sa Pasig City nitong Lunes.

Nasilayan ang 15 years old na si Racasa sa pagtulak ng panalo kontra kina Stephanie Engles at Eloisa Jade Alcantara sa third at fourth round, ayon sa pagkakasunod para manatiling undefeated na may 4.0 points sa 20 minutes plus 10 seconds increment time control format.

Una dito, tinalo muna ni Racasa sina Charlene Alessandra Bacunawa sa first round at Aubrey Gayle De Leon sa second.

Nakatakda namang lumahok si Racasa sa 2023 Bob Wade Masters and Challengers sa Enero 13-21 sa Howick Community Church Complex sa Auckland New Zealand.

Makakasama ni Racasa si Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio at NM Marlon Bernardino na tutulak din ng piyesa sa nasabing tournament. (Elech Dawa)