Umaatikabong basagan ng mukha sa ‘URCC DOS’

SIMULA na naman ng matinding bakbakan ng pinakamahuhusay na mixed martial arts fighters mula sa Pilipinas upang kaharapin ang trio ng South Koreans para sa 3 versus 3, habang magsasagupa sina Filipino fighter Arvin “Asintado” Chan at beteranong si Will “The Kill” Chope para sa interim welterweight title sa Universal Reality Combat Championship (URCC) DOS: Decades of Success sa Cove sa Okada Manila sa Paranaque City.

Magsasama-sama sina URCC heavyweight champion Sugar Ray “Mammoth” Estroso, dating katunggali na si Caloy “The Bad Boy” Baduria at Boss Bullet Manlilic para kaharapin sina Korean Jeong Minhun, Choi Wontae at Jeon Youngjun sa 3v3 main event bout.

“We travel very far so we will do whatever it takes to bring home pride as well,” pahayag ng Koreanong si Minhun, kung saan hindi naman nagpatinag si Estroso at mga kasamahan sa ibibigay na hamon ng South Koreans kahit mas malalaki ang mga ito sa kanila.

“Anything can happen inside the cage,” saad ng 5-foot-6 na si Estroso. “Once we hit them with punches, they will experience how tough Filipinos are. We never back down to any challenges or fights.”

Panigurado namang mapapasabak nang husto ang mga Pilipinong fighter sa 3 versus 3 kung saan pinaniniwalaan ni URCC founding President Alvin Aguilar na malulupit na kalaban ang mga South Koreans.

“This will be a very challenging fight for the Philippines. I am also curious to see how Caloy Baduria will do in a 3 versus 3 formats as this will be his first time,” wika ni Aguilar na kasama si URCC Global Chairman Arnold Vegafria. (Gerard Arce)