Shastaloo, Righteous Ruby kakaliskisan sa Japan Cup

MAGTATAPAT muli sa pista sina Shastaloo at Righteous Ruby pagsalang sa 2022 Philracom Japan Cup na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas sa Disyembre 11.

Nagsaad ng pagsali ang kuwadra nina Shastaloo at Righteous Ruby sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

May distansyang 1,800 metro, nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta kaya inaasahang bakbakang umaatikabo ang masisilayan ng mga karerista.

Naghayag din ng paglahok ang mga may-ari nina Bombay Nights, Dragon Butterfly, Runway, Runway Dreamer, Starinmydreams, Sudden Impact, Time For Glory at Wonderland.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P200,000, ibubulsa ng pangatlo ang P100,000 habang tig P50,000, P30,000 at P20,000 ang fourth, fifth at sixth, ayon sa pagkakahilera.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Zarate ang kabayong si Shastaloo habang si MM Gonzales ang rerenda kay Righteous Ruby. (Elech Dawa)