Sarah balik ABS-CBN studio sa Linggo

Inanunsiyo ni Darla Sauler ang pagbabalik ni Sarah Geronimo sa ASAP Natin ‘To simula sa Linggo (Dec. 11, 2022).

“My heart is super happy. Welcome back bebe (@justsarahgph). Oh yes, she’s back – on the studio! Don’t miss her on Sunday sa ASAP!” sabi ni Darla.

Well, kung noon nga naman ay puro recorded na ang participation ni Sarah sa ASAP, ngayon nga ay sure na sure na ang pagpunta, pakikihalubilo niya sa mga kapwa performer ng ABS-CBN.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan, na live na live na nga nilang mapapanood si Sarah sa Linggo.

Heto nga ang reaksiyon ng mga fan:

“Yay! Finally she’s back! Live!”

“Na-feel ko na agad na may collab agad si Sarah sa mga co-host niya.”

“Papanoorin ko talaga `yan!”

“Yes, nasa ASAP na live si Sarah!”

Kaya sure na agad na magti-trending ang #SGonASAP sa Sunday. Abangan! (Rb Sermino)