Pia ‘di nagpakabog kay Anne sa Vogue Australia

Hindi hinayaan ni Pia Wurtzbach na masolo ni Anne Curtis ang moment with Vogue Australia, dahil siya man ay rumampa rin at in-interview ng nasabing fashion magazine.

Masisilip sa Instagram ni Pia ang mga photo na katabi ang host-stand upper ng Vogue Australia. Hawak ng Pinay beauty queen ang microphone ng VA.

Kasama ni Pia sina Anne at Tim na dumalo sa Effervescence Moet Chandon champagne party sa Sydney.

Makikita ang mga larawan ni Pia sa Vogue sa frontline pic nito suot ang gown na balloon gold skirt.

Hindi binanggit ni Pia ang Vogue Australia interview nito, kundi ang pasasalamat nito sa Moet Chandon sa imbitasyon sa kanya.

Rhian hindi bilmoko kay Rep. Sam

Kung hindi nakasama si Rhian Ramos ni Rep. Sam Versoza, na-miss ng aktres ang isang nakakabaliw na eksena ng kasintahan.

Tinaob ni Rep. Verzosa ang buong tindahan ng Louis Vuitton nang ipag-shopping niya ang mahigit 40 katao na kabilang sa negosyo nila.

Nakabalandra sa Instagram ni Rep. Sam ang video na nagpapakita ng pag-shopping nito sa mga kasama sa loob ng LV store sa Japan.

Kanya-kanyang kuha ng mga item (bags, shoes, sandals, wallets, jackets) ang mga kasama niya.

Mapapanood na parang nagkaroon ng sale sa LV store sa pagkumpulan ng mga taong kasama ni Rep. Sam.

Panay lang ang abot ni Rep. Sam ng kanyang credit card para i-swipe ang lahat ng babayarang napamili.

Mahirap kuwentahin ang halaga ng mga item, pero aabot sa P5M ang nagastos ng mambabatas sa tindahan ng LV.

Pamaskong treat ito ni Rep. Sam sa kanyang mga malakasang tao sa negosyo.

Hindi makikita si Rhian sa eksena dahil ang kasama ni Rep. Sam ay ang anak niyang lalake.

At sabi nga, hindi bilmoko si Rhian kay Rep. Sam, ha!

Vice Ganda dinedma marathon event ni Ion

Tila hindi nagpaka-‘Sarah Geronimo’ si Vice Ganda nang lumahok si Ion Perez sa National Duathlon Championship.

Pinagmalaki ni Vice sa Instagram ang video ng asawa na nakatawid sa finish line at pati na ang larawan nitong nakasabit ang medalya.

Hindi nakita ang anino ni Vice sa event, na hindi nga tulad ni Sarah noon na sinalubong ng yakap at halik ang asawang si Matteo Guidicelli nang makaraos ito sa finish line sa isang malakasang marathon event, ilang taon na ang nakakaraan.

Sa video na lang idinaan ni Vice ang pagbati kay Ion.

“I am very-very proud of you! Your passion and discipline is very inspiring. I will always be here to support you all the way! I love you Noi! @perezion27,” sabi ni Vice.