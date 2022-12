Paupong natsugi: Utol ni Recto bumulaga agnas na bangkay

Pinaniniwalaang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang dibdib ang kapatid ni House Deputy at Batangas 6th District Rep. Ralph Recto na si dating Batangas Vice Governor Ricky Recto nang matagpuan ang naagnas na nitong bangkay sa loob ng kanyang bahay sa Valle Verde 6, sa Barangay Ugong, Pasig City nitong Lunes ng gabi.

Batay sa report na nakuha ng media, bandang alas-sais ng gabi nang madiskubre ang bangkay ng 59-anyos na si Recto sa loob ng master bedroom sa ikalawang palapag ng kanyang bahay sa No. 25 Beetle Street ng nasabing subdibisyon.

Nauna rito, tumawag ang anak ng dating politiko na si Raina Galang gamit ang Viber sa pamunuan ng Barangay Ugong at hiniling dito na samahan ang kanyang kinatawan na si Rosario Dela Cruz sa bahay ng kanyang ama.

Nag-alala umano si Galang sa sitwasyon ng kanyang ama nang hindi na niya ito makontak sa loob ng nakalipas na mga araw.

Kasama ang mga tauhan ng Barangay Security Force at pulis, pinuntahan nina Dela Cruz ang bahay ni Recto kung saan bumungad sa master’s bedroom ang wala ng buhay na dating politiko na nakaupo sa isang lazy boy na may unan sa ibabaw ng kanyang dibdib at hawak ang isang baril.

Pinaniniwalaang nagpakamatay si Recto ilang araw na ang nakalilipas base sa estado ng bangkay nito na naagnas at nangangamoy na.

Samantala, hindi naman idinetalye ni Congressman Recto ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid pero humiling ng oras ang kanilang pamilya para magluksa sa pagkawala ng isa sa kanilang mahal sa buhay.

“With sadness, we share the news that our brother Ricky has passed away. Words are hard to come by to express the sorrow of losing him, but we take comfort in our fond memories of him to overcome the pain we feel,” ani ng asawa ng dati ring politiko at aktres na si Vilma Santos.

“We are touched by your kind words and prayers, but in the meantime, we ask for the time and space to grieve in private. But we do recognize that Ricky had served as a national athlete and elected official, so a simple memorial is being discussed, the details of which may be announced soon,” dagdag pa nito.

Matatandaang nitong nakaraang eleksyon ay nagpahayag ng interes ang matandang Recto na tumakbo bilang gobernador ng Batangas pero kalaunan ay iniatras nito ang kanyang kandidatura.

Nitong Hulyo 3, inaresto ang dating vice governor ng mga operatiba ng Anti-Cybercrime Group (ACG) at EPD dahil sa paglabag sa Anti-violence Against Women and their Children Act of 2004 at illegal possession of firearms na isinampa laban sa kanya ng dati niyang kinakasama. (Edwin Balasa/Billy Begas/Vick Aquino)