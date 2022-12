Miguel Tabuena paldo ng P1M

BUMAWI ng 70 sa final round si 2016 Rio de Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena upang sumosyo sa dalawa na pumang-17 sa kapapalo na 27th Asian Tour 2022 20th and final leg $1.5M (P84M) BNI Indonesian Masters sa Royale Jakarta Golf Club sa Jakarta, Indonesia.

Kasama ang mga naunang 68-69-73, may 8-under 280 ang Pinoy at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro para mabiyayaan ng $18,125 (mahigit P1M) gaya nina Travis Smyth ng Australia (66) at Ben Jones ng England (70).

Ito ang best-finish ni Tabuena sa 13 torneong sinabakan sa taong itong AT. Ang premyo rin ang pinakamalaki niya sapul noong Abril sa main continental men’s professional golf tour.

Nag-72 si 2020+1 Tokyo Olympian Juvic Pagunsan para sa 289 at 3-way tie sa 61st spot ($4,500 o P252K) at si Angelo Que nag-77 pa-293 sa solo 68th ($3,600 o P201K) samantalang naka-cut ang pang-apat na bet ng ‘Pinas na si Justin Rapahel Quiban (3-way tie 123rd).

Hari si Sarit Suwannarut ng Thailand sa 68-268 ($270K o P15.1M), dalawang palong agwat kay Indian Anirban Lahiri (66, $165K) habang tersera si Taiwanese Chan Shih-chang (273, $84,750K). (Ramil Cruz)