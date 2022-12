Mga Bata, Nabulaga sa Kapreng Tambay sa Puno ng Mangga

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng kapre?

Si Arvin ng QC ay ibinahagi sa Misteryo ang karanasan ng mga bata sa kanyang lugar nang makita nila ang nakatambay na kapre sa isang puno ng mangga.

Misteryo: “Mainam nito Brother Arvin na malaman natin kung paano natin malalaman na good or bad ang kapre.”

Arvin: “Mahalaga nga na malaman natin kung ano ang good or bad.”

Sinikap natin na makaugnayan tungkol sa kapre, tikbalang at iba pang elemento si Paranormal Professor Jimmy Licauco.

Misteryo: “Pinag-uusapan po natin dito Prof Jimmy yung tungkol sa kapre at sila ho hindi tulad ng mga dwende na merong itim at puti, mukhang magkakapareho ang kanilang kulay.”

Jimmy Licauco: “Usually ang mga kapre naman in general ay mabait naman eh. There only exception kapag ang kapre ay nagha-hunt but they don’t hunt people, they just stay there in their abode o teritoryo. Ive seen only one in Iloilo who

was running after the people in a factory. All the rest ive encountered ay mabait. Magagalit lang sila kapag sinira ang kanilang tirahan.

Sa takbo ng ating usapan sa programang Gabi Ng Misteryo sa DZRH tuwing Sabado alas-10PM, sinabi ni Prof. Jimmy na noon pang 15th century napatunayan ni Swiss Physician at Philosopher Paracelsus ang tungkol sa mga elemento.

Misteryo: Pero sir Jimmy based sa inyong research, ilan ba ang na-discover nating elemento dito sa Pilipinas?”

Jimmy Licauco: “Ang pinaka-common ay yung dwarves saka yung nuno sa punso pawang earth elemental ang marami. May mga reported na encounter ng air elementals like fairies. Ang hindi pa makita and I dont have proof ay water elemental tulad ng sirens dahil wala masyado nakakakita n’yan.”

Misteryo: “Yung binabanggit mo na nakitang kapre ng mga bata sa area niyo ay ano ba ang hitsura?”

Arvin: “Base sa sabi ng mga bata namumula ang mga mata at parang may sanga-sanga ang katawan. Nung ngumiti sa kanila at nagtakbuhan ang mga bata.”

Misteryo: “Yun sir Jimmy bakit may sanga-sanga na nakita sa kapre?”

Jimmy Licauco: “Siguro hindi sanga-sanga yun but maybe it looks like sanga dahil sa puno sila nakatira maybe merging with their bodies.”

Sa pangkalahatan hindi naman talaga masamang nilalang ang mga kapre pero sa susunod napag-usapan natin ang mga kapreng nagagawang mang-rape ng taong babae, ano ang dahilan?”

