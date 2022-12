Marcos sa DOH: HIV, TB dapat diskarteng COVID kampanya

Kinalampag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Department of Health (DOH) na isama sa kanilang prayoridad ang kampanya laban sa human immunodeficiency virus (HIV) at tuberculosis infections (TB) sa halip na tumutok lamang sa COVID-19.

Sa kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng DOH nitong Martes, sinabi ng pangulo na dapat simulan muli ang pagtutok sa iba pang delikadong sakit at hindi lang sa COVID-19.

“Let’s start refocusing again on the general public health concerns. Siyempre COVID has not come away. [We] still have to deal with it but let’s not deal with COVID… at the expense of all these other public health concerns,” anang pangulo.

Sinabi naman ni DOH officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire na muling lumitaw ang TB dahil malakas itong makahawa at kahit may nabibiling gamot over the counter ay hindi naman tinatapos ng may sakit ang dalawang buwang gamutan kaya nagiging resistant ang mga ito.

Kaugnay naman ng HIV, sinabi ng opisyal na tumaas ang kaso nito dahil sa mahigpit na health protocols kaya hindi nakalabas ang mga tao para sa HIV screening.

“People were not able to go for screening, were not able to get their medicines because of the lockdowns, so what we did during the time of pandemic, we were already sending per individual or per patient ‘yong kanilang mga gamot through LBC para lang makainom sila ng gamot,” dagdag ni Vergeire. (Aileen Taliping)