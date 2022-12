Manager nag-sorry: KD, Alexa inisnab si Tuesday

Kinukuyog ngayon si Tuesday Vargas sa hindi raw makatarungang isyu ng isnaban sa pagitan nila ng magka-love team na sina KD Estrada, Alexa Ilacad.

Ang KDLex nga ang pinatutungkulan ng komedyana sa kanyang naunang kuwento tungkol sa dalawang star na nangdedma sa kanya.

Nang i-tweet ni Tuesday ang paghingi ng paumanhin sa kanya ng RM (road manager) ng KDLex dahil sa insidente, dito rumesbak ang mga panatiko ng nasabing Kapamilya love team.

Sabi ni @ChakapusoPH, “Ms. @Tuesday_v ikaw na mismo ang nagsabing RM nila ang may mali, nag-sorry at nag-reach out sa’yo, then why blaming two kids na sumusunod lang sa utos ng handler nila? Telling the public na inisnab ka during the event, sabi mo nga sabi ng RM nila nagmamadali sila, sinabihan silang dumiretso na sa stage agad, kahit gusto nilang bumali sa’yo, if time limits disallowed them, ano kasalanan ng dalawa? It’s your words against yours…”

Sumagot si Tuesday at sinabing hindi kailangang magpadikta kung gusto talaga ng isa o dalawang tao na bumati.

“When a person says hi to you, do you need anyone else to tell you that the correct response is to say hello back? The RM did not say sorry right away till naliwanagan siya. Hindi mga susing makina ang mga bata. Alam nila ang dapat, pero ok na po ‘yun maliit na bagay ‘yan.”

Nakuha ng mga fan ang punto ni Tuesday at iginiit na mabait ang KDLex.

“I know @kdestrada_ and @alexailacad will reach out to you very soon, mabait ‘yang dalawang ‘yan, and hoping sa #KDLex na makabawi sila sa’yo. Hindi pa naman late di ba Ms. Tuesday_v Maliit lang ang showbiz world baka nga magkasama pa kayo ulet.” (Rey Pumaloy)