Male star nagsisi, nalaos dahil sa GF

Pagkatapos na umalis sa bansa kahit na nagsisimula na sanang gumanda ang kanyang career, tila gusto raw muling bumalik ng isang male star.

Nami-miss din daw nito ang showbiz.

Ang nangyari, mas pinili ng male star ang lovelife at sinundan ang kanyang girlfriend. Sayang din dahil sa kabila ng ilang isyung kinasangkutan ng male star, talagang binigyan pa rin siya ng mga opportunities ng kanyang network.

Tila pwede pa rin naman itong makabalik, ‘yun nga lang, ang nakikitang dapat munang i-work-out daw ng male star ay ang kanyang katawan. Lumobo raw itong lalo kaya dapat ay magpapayat muna kung gusto niya talagang mag-comeback.

Kapamilya host trending sa Twitter

Trending na si Vhong Navarro. Sa rami ng mga nagdarasal para kay Vhong, masasabing answered prayer ang Kapamilya actor/host na ngayon ay dalawang Linggo na rin na nakakulong sa Taguig City Jail.

Na-grant na ang inihain nilang petition for bail ng Taguig Regional Trial Court.

Nang makausap namin ang kanyang lawyer ilang araw bago lumabas ang resolusyon na pinapayagan na si Vhong na makapag-piyansa, talagang non-bailable raw ang kasong rape kaya ito nakakulong. Pero isa sa remedy ay ang maghain ng petition.

Masayang-masaya nga raw ang isa sa legal counsel ni Vhong na si Attorney Maggie Abraham-Garduque nang matanggap nito ang resolusyon na pinapayagan na si Vhong na makapag-piyansa.

Isang milyon (P1M) ang kailangang piyansa ni Vhong at kasalukuyan na itong inaayos at iba pang kailangan para makalabas na si Vhong mula sa Taguig City Jail at makauwi.

Nag-post pa ito sa kanyang Facebook account, kasabay ang pagbabahagi ng huling pahina ng resolusyon na may lagda ni Judge Loralie Cruz Datahan.

Nakasaad sa resolusyon na, “Viewed in light of all the foregoing, and taking the evidence presented in the bail hearings as a whole, this Court is not convinced at this point, that there exists a presumption great leading to the intereference of the accused’s guilt.

“It must be emphasized, however, that a grant of bail does not prevent the Court, as trier of facts, from making a final assessment of the evidence after full trial on the merits.

“WHEREFORE, premises considered, the petition for bail is hereby GRANTED. The bail of the accused for his provisional liberty is hereby fixed at One Million Pesos (Php 1,000,000.00).

05 December 2022, in Taguig City.”

Sa isang banda, talagang napakagandang early Christmas gift para kay Vhong at sa kanyang buong pamilya ang pagkaka-grant ng bail. Lalo na nga at nang makausap namin si Attorney Maggie at kumustahin sa kanya ang totoong kalagayan ni Vhong, nabanggit nito na “I cannot say that he’s really okay. A person in a detention cell, they’re not really feeling normal.

“Of course, namimiss niya ang family niya, not only physical. Psychological also, it affects Vhong. Nakakulong ka and Christmas is coming. Nakakalungkot… of course, he’s very hopeful that the petition for bail will be granted and be with his family, even prior to Christmas.”

At natupad na nga ang mga wishes at prayer ng karamihan para sa Kapamilya actor/host.

Vargas binakbakan ng KDLex fan

Hindi pa rin pala tapos ang isyu na pinost ng komedyante na si Tuesday Vargas sa kanyang Twitter account. Ito ‘yung tungkol sa magka-loveteam na hindi nagpakita ng magandang attitude sa isang event kunsaan ay nagkasama sila.

Nag-sorry na mismo ang RM (road manager) ng magka-loveteam na base sa mga naglalabasang clues at iba pang post, sinasabing “K at A” ang mga initials.

Dahil ang mga fan ng loveteam daw na binabanggit ni Tuesday ay ‘di rin tumitigil naman sa pamba-bash kay Tuesday.

Kaya sa kanyang recent Twitter post, isang mahabang litanya ang sinabi niya sa mga ito. May picture pa raw niya na kumakalat na ginagawan ng kuwento na tipong pinapalabas na hindi rin maganda ang ginawa niya sa isang contestants.

Galit din sa kanya ang mga fan ng loveteam dahil bakit daw kasi kailangan pang i-post ang “rants” niya sa social media.

Kaya ilan sa mga naging tweets ni Tuesday, “Huwag na kayong mag-away-away at magbutangan sa soc med kung sino ang tama at mali at wala naman kayo doon nung nangyari yun. Ang mahalaga we are shedding light on this issue. Kami lahat di kami perpektong mga tao at bilang Ate nila ay nagsalita ako upang maayos na sa susunod.”

Ipinaliwanag din niya ang ibinabato sa kanyang picture niya.

Aniya, “Isa siya sa mga contestants doon sa event tapos niloloko-loko namin ang isa’t isa sa event. Kinukulit ko siya niyan at nagtatawanan pa nga kami. So wag nyong lagyan ng kulay na iba yan at hindi nyo naman alam ang konteksto.

“Yung kumakalat na photo ng fan, hindi nyo din alam bakit ganun ang facial reaction ko, nag-assume na lang kayo. That was Joana.”

At sa huli, nagparating na lang siya, lalo na sa mga namba-bash at nang-aaway sa kanya na, “Kung maninira kayo saka mag-aastang super galing, ok blocked na ‘yan agad. Pero if you want to engage in an adult conversation na makaka arrive tayo sa maayos na resolve, I will engage. Kakausapin ko kayo nang maayos kung maayos din kayong kausap.”