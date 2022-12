Maharlika Fund butata sa mga negosyante

Wrong timing ang pagtatatag ng Maharlika Wealth Fund ngayon at dapat muna itong isantabi habang maraming kinakaharap na problema ang bansa.

Ito naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry — ang pinakamalaking business organization sa bansa — na bihirang-bihirang bumanat sa mga administrasyon.

Dahil sa kawalan ng katiyakan sa financial markets bunga ng iba’t ibang sigalot sa mundo gayundin sa pagbulusok ng mga cryptocurrency, sinabi ni PCCI President George Barcelon nitong Martes na dapat munang isantabi ang Maharlika Wealth Fund.

Babala pa niya, may epekto sa credit standing ng bansa at sa pension ng SSS at GSIS ang pagsasama-sama ng mga revenue o kita ng national government, Bangko Sentral ng Pilpinas at mga government bank tulad ng Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines.

“Our government must make sure that no action will affect our presently good credit standing which provide us lower foreign loans,” sabi pa ni Barcelon.

Rekomendasyon pa ng PCCI, pag-isipan munang mabuti kung kailan tamang isulong ang Maharlika Wealth Fund at kung magkano ang ilalagay dito. (Eileen Mencias)