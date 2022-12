Lusaw utang sa agrarian umusad na

Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukala na burahin ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries (ARB) sa lupang igi-nawad sa kanila.

Ang panukalang New Agrarian Emancipation Act (House Bill 6336) ay inaprubahan sa pamamagitan ng voice voting.

Sa ilalim ng panukala, sasagutin ng gobyerno ang hindi pa nababayarang utang ng mga agrarian reform beneficiaries kasama ang interes at penalty na nag-ugat sa Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at iba pang agrarian reform programs at kaugnay na batas.

Inaatasan ng panukala ang Department of Agrarian Reform (DAR) na magbigay ng Notice of Condonation na isasama sa Emancipation Patents at Certificates of Land Ownership Award. Ang mga lupa ng ARB ay exempted din sa estate tax.

Binabawalan naman ang isang benepisyaryo na ibenta ang lupang natanggap sa loob ng 10 taon.

Palalawigin din ang support service sa mga ARB at magiging prayoridad dito ang mga magsasaka na nakumpleto ang bayad bago ang emancipation program ng gobyerno. (Billy Begas/Eralyn Prado)