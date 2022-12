Liyamado na dehado

GOOD day mga ka-Talakers, ka-Depensa at ka-Abante. Madaming nagulat na netizens sa nangyari nitong nagdaang araw na natalo ang mga liyamadong team sa NCAA at UAAP.

Tulad na lang ng De La Salle Green Archers na tinalo ng Adamson Falcons sa UAAP. Out ang Green Archers sa Final Four.

Bibihira lang itong pangyayari sa mundo ng UAAP na ang hari pagdating sa budget, recruitment at karanasan eh talunin lamang ng team ni Coach Nash Racela.

Hindi ko maisip na paano nasilat sa laro ang DLSU na lamang sila sa lahat ng aspeto ng team. Kung budget ang titignan mo, mga P50 million to P100 million ang gastusin ng isang de kalibreng team tulad ng La Salle.

Kung mag-recruit ang Green Archers ay kung hindi US NCAA Division 1 or 2, sa Europe sila nagpapa-tryout ng players kaya kung choices ang pag-uusapan, nakakapili sila ng husto.

‘Ika nga isang balon ang lalim ng budget ng La Salle. Tatalunin lang ng isang low budgeted team na Adamson, anyare coach Manong Derrick Pumaren?

Sa umpisa pa lang ng UAAP masama na takbo ng La Salle, puro talo at hindi mahanap ang tamang combination at timpla sa laro. Bawi na lang sa susunod coach Derrick.

Dako naman tayo sa NCAA Seasom 98, nadale rin ang sister shool ng Dela Salle University na College of Saint Benilde Blazers.

Sila ang pinakamalupit na record sa Season 98 pero sa kasabihan sa mundo ng basketball, na-“mama” sila.

Hindi pinaporma ng Letran ang Blazers sa umpisa pa lang ng laro. Kadalasan bagyo ang umpisa ng CSB eh pero nung laban na may halong ingat at nerbiyos ang bagitong team ng Blazers sa finals, nawala sila sa wisyo. Anyway, may Game 2 pa naman kaya may tsansa pang bumawi.

Ano ba ang common kapag finals sa basketball? Physicality, jittery, crowd support, intimidation, pressure, distraction at injuries.

Well, bilog ang bola kaya bawi na lang guys.

