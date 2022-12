Kawhi Leonard nagbaon ng game-winner kontra Hornets

IPINAGSIGAWAN ni Kawhi Leonard ang balik mula right ankle sprain nang ibaon ang game-winner sa 119-117 win ng Clippers kontra dinayong Hornets sa Spectrum Center sa Charlotte nitong Lunes.

“I don’t think anybody loves playing this game more than me,” pakli ni Leonard, pinakawalan ang winner 1.4 seconds sa orasan at tumapos ng 16 points. “It was great that I was able to make that shot.”

Bumalik din mula hamstring strain si Paul George at nagsumite ng 19 points, 7 assists sa Los Angeles na humugot pa ng tig-13 markers kina Reggie Jackson at Nic Batum.

Nag-ambag si John Wall ng 12 points at 12 assists.

Naunang nagarahe si George noong Nobyembre 19, makalipas ang dalawang araw ay sumunod si Leonard.

Umiskor ng 28 si Kelly Oubre, may 26 si PJ Washington sa Hornets. (Vladi Eduarte)