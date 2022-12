Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 07, 2022/ Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 8 Super Shelltex, 7 Tons Of Gold, Entry No. 2, 10 Commodora

R02 – 7 Classic Gee, 6 Jambo, 2 The Queen, 5 Kusing

R03 – 1 Stand By Me, 5 My Dad Bogart, 6 Smart Bell, 8 Cash Is King

R04 – 3 Misaka, 6 Rockaway, 1 Batas Kamao, 8 Etnad

R05 – 1 Serafina, 5 Speeding Hero, 7 Golden Sunrise, Entry No. 6

R06 – 7 Cinderella King, 3 Innocare, 1 Barayong, 2 Shine

R07 – 14 Hang Loose, 6 Mettle Strength, 5 I Tell You, 7 I Love Matty

Solo Pick: Classic Gee

Longshot: Stand By Me