John Amores may palubag-loob mula kay VP Sara Duterte

VERY honored si dating Jose Rizal University (JRU) player John Amores na makatanggap ng sulat mula kay Vice President Sara Duterte matapos ang pananakit niya ng players sa NCAA.

Sa Instagram post ni Amores, binahagi niya ang isang papel na may nakasulat na ‘Republic of the Philippines Office of the Vice President’.

Ang naturang sulat ay naka-address para kay Amores.

“It’s my pleasure receiving this kind of gesture from our Dearly VP (Sara) Duterte,” wika ni Amores.

Binahagi rin ng na-ban na player ang parte ng liham ni VP Sara sa kanya.

“‘Remember the lesson not the mistake, you have a friend from the Office of the Vice President.’ It was a great honor Mam thank you for those words of encouragement,” pasalamat ni Amores.

Aniya ipapa-frame niya ang sulat bilang remembrance na sa kabila ng kanyang mga basher ay ‘may isang tao na ipapaalala sa iyo na mahalaga ka kahit di mo kaano-ano.

“I wont lose hope, somewhere in between in the darkest season of my life there’s still a light,” lahad pa ng basketbolista.

Matatandaan na pinatawan ng indefinite ban sa NCAA si Amores matapos niyang suntukin ang tatlong manlalaro ng St. Benilde Blazers.

Sinampahan na rin siya ng kaso dahil sa kanyang pagwawala sa court. (Ray Mark Patriarca)