Jamie Malonzo pasasakitin ulo ng NorthPort Batang Pier

Mga laro ngayon: (PhilSports Arena)

3:00pm – Converge vs San Miguel

5:45pm – Ginebra vs NorthPort

UNAHAN ang Ginebra at NorthPort sa Game 1 ng best-of-three quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup ngayong Miyerkoles.

Main game ang No. 3 Gin Kings at No. 6 Batang Pier pagkatapos ng hiwalay na race-to-two series din ng No. 4 Converge at No. 5 San Miguel Beer.

Sa nag-iisang meeting sa elims noong Nov. 27, nilampaso ng Ginebra ang NorthPort 122-105.

Iniskoran ni Jamie Malonzo ang dating team ng 26.

Bago ang midseason conference, nai-trade si Malonzo sa Gins mula Batang Pier kapalit nina Arvin Tolentino, Jeff Chan, Prince Caperal. Sa matchup na ‘yun, pinasiklaban din ni Tolentino ng 24 markers ang ex-teammates.

Magandang bantayan ang tapatan nina Robert Bolick at Malonzo, 1-2 sa Best Player of the Conference race.

Nangunguna sa karera sa BPC si Bolick sa 35.9 statistical points na naka-angkla sa league-best 21.7 points sa 12 games. Pumapangalawa si Malonzo (31.3 SPs) mula sa 14.3 points, 6.7 rebounds, 2.2 assists, 1.5 steals at 1.3 blocks per game.

Kukumpleto sa top 5 sina Scottie Thompson (31.1 SPs) ng Ginebra, Jio Jalalon (30.4) ng Magnolia at CJ Perez (30.3) ng SMB. (Vladi Eduarte)