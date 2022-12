Imprastraktura ang solusyon

Malaking bahagi ng pag-unlad ng isang komunidad ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastraktura tulad ng mga sementadong daan, tulay at mga gusali. Bukod sa pagsigla ng ekonomiya, ang mga infrastructure projects ay nakakalikha rin ng maraming trabaho at oportunidad para sa pagpapatayo ng mga bagong industriya at negosyo.

Ganito ang pananaw ni Benguet Congressman Eric Yap na dating chairman ng committee on appropriations ng Kamara de Representante. Ang appropriations committee ang siyang masusing kumikilatis sa panukalang pambansang badyet kaya’t alam ni Yap na malaking pondo ang inilaan ng dating Pangulong Duterte para sa naglalakihang infrastructure projects ng kanyang administrasyon. Dahil sa imprastraktura, mabilis ang naging pag-unlad ng ekonomiya at mabilis rin ang naging pag-ahon ng bansa mula sa hagupit ng pandemya.

May maambisyong proyekto si Cong. Eric para sa Benguet na siya ring magsisilbing isa sa mga LUNAS para mapasigla ang ekonomiya ng lalawigan. Ito ang pagpapatayo ng Benguet Convention Center na siyang magiging lugar ng malalaking pagpupulong at kung saan maipapamalas ang makulay na kasaysayan at kultura ng mga indigenous people ng lalawigan.

Ang Benguet ay nagsisilbing pintuan para makapunta sa iba pang mga lalawigan na sakop ng Cordillera Administrative Region (CAR) sa hilagang bahagi ni Luzon. Ito ang may pinakamalaking populasyon sa mga lalawigan sa CAR pero hanggang ngayon ay second-class province pa rin ang klasipikasyon nito base sa annual income o taunang kita ng lalawigan.

Pangarap ni Cong. Eric na maging isang first-class province ang Benguet at siya ay naniniwala na ang pagpapatayo ng convention center ang magiging susi para matupad ang kanyang plano.

Ayon kay Cong. Eric, hindi lamang dapat makilala ang Benguet bilang “Salad Bowl of the Philippines” kundi bilang isa ring sentro ng pagdaraos ng mga mahahalagang meeting sa ipapatayong state-of-the-art convention center nito.

Ang planong convention center ay ipapatayo katabi ng Wangal Sports Complex sa La Trinidad kung saan magsisimula na rin ang pagpapagawa ng isang world-class aquatic center. Sinabi rin ni Cong. Eric na maging ang basketball court at gym sa Wangal Sports Complex ay ire-renovate para kahit mga malalaking basketball tournament ay pwedeng ganapin doon. Nakapaglaan na ng badyet na P540 million na nirekomenda ng tanggapan ni Cong. Eric para sa pagpapaganda ng sports complex kung saan ire-renovate rin ang track oval, tennis court at bleachers.

Dahil agrikultura ang pangunahing industriya sa Benguet, nakipag-ugnayan na si Cong. Eric sa mga local government officials kahit noon pang siya ay caretaker congressman ng lalawigan na direktang maihatid ang mga ani ng mga magsasaka sa iba’t ibang parte ng Metro Manila. Naghain din ng bill si Cong. Eric para pabigatin pa ang parusa laban sa smuggling, lalo na ng mga gulay at iba pang agricultural products dahil isa ito sa malaking problema ng mga maggugulay sa Benguet.

Nahikayat rin ni Cong. Eric ang Department of Agriculture (DA) na mamahagi ng mga truck sa lahat ng bayan sa Benguet para matulungan ang mga magsasaka na maihatid ang mga paninda nila sa mga palengke. Bukod pa ang lahat ng ito sa mga infrastructure projects tulad ng farm-to-market roads na pinanukala niya na mapondohan ng gobyerno para sa Benguet.

Ilan lang yan sa mga plano para sa Benguet ni Cong. Eric. Magsilbi sana ang mga ito na maganda ehemplo para sa iba pang mga mambababatas na tulad ni Cong. Eric ay naniniwalang sa bawat problema, may LUNAS.