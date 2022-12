Imbensyon na robot gagamiting charger sa buwan

“To the moon!” ang biyahe ng isang bagong imbensyon sa Canada. Ito ay ang Mobile Power Rover o MPR-1, isang robot na ang function ay maging portable charger ng iba’t ibang equipment sa buwan.

Ginawa ito ng Canadian firm na Stells, para makatulong sa pagsu-sustain ng mga lunar emission sa kasalukuyan at hinaharap.

Ibinahagi ito ng ‘Next Now’ kung saan mapapanuod sa video ang robot na kulay dilaw na animo’y inspired sa karakter sa Pixar & Disney Movie na, ‘Wall-E’.

Bukod dito, maaari rin umanong ikabit dito ang iba’t ibang asset, rover, at mga advance equipment na ginagamit sa buwan upang mag-recharge.

Subalit paano nga ba ito mangyayari? Ayon sa naturang video, ang MPR-1 robot na ito ay mayroong mga solar power panel kung saan ang enerhiya na gagamitin nito para magbigay charge ay magmumula sa araw.

Ayon sa isang panayam ng Stells, ani, “This solution provides the potential to extend the mission lifespan, increase exploration range and revive robots and rovers that have run out of power,” ayon sa Stells.

Dagdag pa rito, ang imbensyon na ito ay balak umanong ipadala sa southern pole ng ating buwan sa taong 2025 na isasabay sa lunar launch ng isa pang kompanya na tinatawag na, ‘Intuitive Machines’.

Talaga namang mapapamangha ka na lang sa kayang gawin ng siyensya at teknolohiya ngayon! (Moises Caleon)