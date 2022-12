‘He’s an icon talaga’ Toni, Direk Paul todo saludo, respeto kay Joey

Magkahalong politika, showbiz ang naging topic sa presscon ni Direk Paul Soriano, mister ni Toni Gonzaga, na ngayon nga ay ‘Presidential Adviser on Creative Communications’ na.

May mga imbitado ring miyembro ng media na hindi taga-showbiz, at siyempre, tungkol sa katungkulan ni Direk Paul (‘yan ang mas bet niyang itawag sa kanya ng mga showbiz reporters) ang inusisa nila.

Nausisa nga ang tungkol sa P1 na sweldo niya.

“It’s never been about the money. I’m blessed. I’m comfortable with my private company. I don’t need to take a salary. The experience is priceless. What an experience for a filmmaker like me. That’s really all about,” sagot ni Direk Paul.

Sey pa niya, nakikipag-usap na siya sa iba’t ibang sangay ng gobyerno na puwede niyang makatulong sa misyon niya.

Inamin nga niyang mataas ang respeto niya sa First Family.

“I genuinely love and respect the First Family. I told them that I’m here to serve them. It’s a huge challenge but I’m honored to take it!” chika pa ni Direk Paul.

Ang mga bilin nga raw sa kanya ni President Bongbong Marcos ay dapat ipakita sa buong mundo ang talent ng mga Pinoy.

“I wanna reach out to my fellow creative people in industry. Let’s work together.”

Sabi niya, puwede nga raw mag-disagree ang mga Pinoy sa ibang bagay, pero hindi sa katotohanan na napaka-talented ng mga Pinoy, at dapat ipagmalaki sa buong mundo.

“Let’s show the world how creative we are.”

“Hopefully I can make a little difference. I just have to do my best,” sabi pa ni Direk Paul.

Si Direk Paul nga ang direktor ng ‘My Teacher’ na bida sina Joey de Leon, Toni Gonzaga, na kasali nga sa Metro Manila Film Festival.

Kung hindi nga raw tinanggap ni Joey ang pelikula, hindi nila ito tinuloy. Kaya sobrang grateful sila na pumayag si Joey na gawin ito, at heto nga nakasali pa sa MMFF.

Sabi raw ni Joey, ‘Basta para kay Toni, gagawin ko. Malakas si Toni sa akin!”

Kaya naman sobrang inalagaan daw nina Direk Paul, Toni si Joey sa shooting nila. Di ba nga, pandemic pa, at mahigpit pa rin noong sinimulan nila ang shooting, kaya nangako sila sa pamilya ni Joey na aalagaan nila ito.

“He’s Joey de Leon. He’s really funny. Icon ‘yan.

“Parang in my filmography as a young filmmaker, I can say that I worked with the Joey de Leon whom also we all know doesn’t do too many movies now, di ba?

“I think his last movie was sabi niya, decade ago, e, di ba? So I said this might be a once in a lifetime opportunity,” sabi pa ni Direk Paul.

Siyanga pala, kasama rin sa ‘My Teacher’ sina Ronnie Alonte, Loisa Andalio, Carmi Martin, Rufa Mae Quinto, Kakai Bautista, Jackie Lou Blanco, Pauline Mendoza, Kych Minemoto.

Palabas na ito sa December 25.