Ex-NBA star Nick Young kursunada drumibol sa PBA

SA isang tweet ng dating NBA player na si Nick Young, nagpahiwatig ito na balak niyang maglaro sa Philippine Basketball Association (PBA).

“PBA are y’all ready for swaggy Philippines let’s make it happen,” sambit ni Young, dating naglaro para sa Los Angeles Lakers.

Samu’t sari naman ang komentong nakuha ni Young sa kanyang tweet.

“Too Old,” Banat ng isang Twitter user na halatang hindi fan ng manlalaro na 16th overall pick ng Washington Wizards sa 2007 NBA Rookie Draft at naglaro rin sa mga koponang LA Clippers, Golfen State Warriors at pinakahuli sa Denver Nuggets bago tuluyang magretiro taong 2018.

“You about to be a legend here like forreal,” natatawang tweet ng isa.

“You gon love PH Fans I tell you that much. It’s a Basketball crazy nation,” excited na eika ng isa pang netizen. (Sarah Asido)