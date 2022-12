Dating ERC chief nagbitiw bilang DICT undersecretary

Nagbitiw na si dating Energy Regulatory Commission (ERC) chief Jose Vicente Salazar sa kanyang posisyon bilang undersecretary ng Department of Information and Communications Technology (DICT).

Sa pagdinig ng kanyang kumpirmasyon, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy sa congressional Commission on Appointments na bumaba na sa kanyang puwesto si Salazar.

“He is no longer connected with the DICT. He has resigned,” sagot ni Uy sa tanong ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel.

Bago ibunyag ni Uy ang impormasyon, binalaan ito ni Pimentel na makaapekto sa kanyang mga plano sa departamento kung makakasama nito si Salazar na inilarawan nito bilang “scalawag.”

“You should get rid of this person. Believe me,” sabi ni Pimentel kay Uy. “If you do not accede to our request, para ‘yang disease. In every little way, he will creep into your system and very soon, he will corrupt your system. Tandaan n’yo po ‘yan. Baka magsisi po kayo,” dagdag pa ni Pimentel.

Ayon kay Pimentel, nasangkot si Salazar sa iba’t ibang isyu ng korapsyon sa kanyang mga nagdaang posisyon sa ERC at sa Deparment of Justice kung saan ay nagsilbi naman itong undersecretary.

Dagdag pa niya, si Salazar din ang dahilan ng pagpanaw ni ERC director Francisco Jose Jr. na tinapos ang kanyang buhay noong 2016 matapos madiskubre ang anomalya sa ERC. (Dindo Matining)