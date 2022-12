Daniela Stranner super kilig sa halik ni Anthony Jennings

Ang lakas magpakilig nina Daniela Stranner, Anthony Jennings, ha! At ayaw ring pahuli nina Kaori Oinuma at JC Alcantara.

May mga eksena nga sa ‘Tara G’ na mapapatili ka talaga lalo na sa mga titigan nila, harutan nila, at siyempre ‘halikan’ na rin, ha! Ang ganda nga ng chemistry nina Daniella at Anthony, dahil halos magkahawig sila, at bagay na bagay nga sila.

Pero, kinikilig ba talaga sila sa isa’t isa?

“Hahahaha! Nakakakilig naman!

“Nakakakilig siya for me. Kasi, you know, I think he is an attractive person. Guwapo siya. Hahahaha!” pag-amin ni Daniela.

“Nung ginagawa namin ang mga scene, iba ang pakiramdam. Pero, once na mapanood mo na pala, iba na rin. Nakakakilig na talaga!” sabi naman ni Anthony.

Game na game nga silang dalawa na maging magka-love team.

“Yes, ako I would love to work with Anthony. First project ko sa ABS-CBN, with Anthony na agad. And then, itong ‘Tara G’ nga with Anthony pa rin. Yeah, sobrang gaan niyang gaan katrabaho. And I think ang love team namin very effective naman sa mga tao. Nababasa ko ang mga comments sa social media, at gusto nila. At sa akin yes, kinikilig din kasi talaga ako kay Anthony,” sabi ni Daniella.

“Off camera, close na rin kasi kami. So, mas maganda talaga na kami rin,” sabi ni Anthony.

Iba naman ang kulitan nina Kaori at JC sa ‘Tara G’ lalo na ang finale na pinipilit na ni JC na sagutin siya ni Kaori. Abangan niyo na lang kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa, ha!

Pero, ang bongga ni JC, dahil ang dami na niyang naka-love team, di ba? Mula kay Vivoree noon, hanggang nabigyan ng project with Toni Labrusca, at ngayon nga kay Kaori.

Ano kaya ang susunod? (Rb Sermino)