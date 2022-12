Carl Tamayo, Maroons iiwasan kagat ng Bulldogs

Semis game ngayong Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

2:00pm – **UP vs NU

6:00pm — **Ateneo vs AdU

(** may twice-to-beat bonus)

TARGET ni last season Rookie of the Year awardee Carl Vincent Tamayo ang back-to-back title para sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons na sisimulan ang misyon tangan ang No. 2 spot at twice-to-beat bentahe sa Final Four kontra sa nagbigay ng unang talo sa kanila sa first round na National University (NU) Bulldogs sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Araneta Coliseum.

Susubukang depensahan ng Katipunan-based squad ang kanilang titulo sa alas-2 ng hapon laban sa No. 3 na Bulldogs sa semifinal battle, habang magsasagupang muli sa isa pang Final Four matchup ang No.1 Ateneo Blue Eagles at No. 4 Adamson Soaring Falcons sa alas-6 ng gabi.

Nagtabla ang Bulldogs at Maroons sa double round elimination kung saan nakaunang kagat ang Bulldogs noong Oktubre 12 saMall of Asia Arena sa bisa ng 80-75 panalo matapos magbida si Omar John sa 16 points, siyam na rebounds, tigatlong assists at blocks at dalawang steals.

Sa huling dalawang laro ng koponan sa eliminasyon ay kumana ang 21-anyos na 6-foot- 7 forward ng double-double sa 17 points, 11 rebouns at tatlong assists sa unang laro, habang hindi masyadong gumana ang opensa nito sa walong puntos, anim rebounds, dalawang assists at isang steal sa second round.

Sinimulan naman ng UP ang second round nang ilista ang 75-63 pambawing panalo noong Oktubre 30 kasunod ng magandang laro ni Zavier Lucero sa 16 points, habang naging malaking tulong si Cyril Gonzales na tumikada ng 12 sa kabuuang 15 puntos sa final canto.

Tumapos sa eliminasyon ang UP na may 11-3 kartada, habang ang NU ay may 9-5 marka, na parehong galing sa pagkatalo sa huling laro sa eliminasyon. (Gerard Arce)