Burol sa panaginip

May pinapahiwatig ba ang panaginip ko na nakita kong nagpunta ako sa isang burol? Nung una, hindi ko kilala kung sino raw ang namatay pero wala akong mapagtanungan kung sino kaya naman umalis na lang ako, ayaw ko raw kasing tingnan yung nasa ataul. Pag labas ko, nakita ko ‘yung kaibigan ko tas tinanong ako kung saan ako pupunta, wala raw magbabantay sa tita ko. So, nagulat daw ako at dali-daling bumalik pero nag-iba na ‘yung panaginip ko at napunta na ko sa ibang lugar na parang palengke o talipapa. Pagkatapos nun, nagising na ko pero ang pinakanaalala ko talaga ay ‘yung nakita kong burol. Ano kayang ibig sabihin nito? Salamat.

Brutus

Hindi naman talaga natin maikakaila na darating at darating ang lahat sa pagpanaw sa mundong ito. Kahit na may mga taong ayaw pag-usapan ang kamatayan, common ang panaginip na tungkol sa burol.

Bahagi ng buhay ang mga burol. Kahit na masakit na makakita ng mga nasawi lalo pa’t mahal natin ito sa buhay, nangyayari talaga ito. Pero ano nga ba ang nais nitong ipahiwatig sa panaginip?

Maaaring nagdala ang panaginip na ito ng lungkot, o pag-aalala gayunman, hindi naman laging literal ang kahulugan ng ating mga panaginip.

Ang panaginip na tungkol sa burol ay maaaring isang manifestation ng feeling mo dahil sa pagtatapos o nalalapit pa lamang na pagwawakas ng isang aspekto ng iyong buhay.

Parang pakiramdam noong nagtapos tayo ng high school o elementary pagkatapos ay alam mong hindi mo na makikita o matatagalan pa bago kayo magkita-kita uli ng mga naging kaibigan mo.

Isa rin itong simbolo na magpapaalam ka sa isang malapit na tao—pero tulad ng nasabi kanina, hindi naman dahil sa may namatay kundi maghihiwalay lamang kayo ng landas.

Pwede ring napanaginipan mo ito dahil sa pagpanaw ng isang malapit sa puso mo. May kirot o sakit ka pa ring nararamdaman na hindi agad mawawala.

Sa kabilang banda, pwedeng indikasyon din ang panaginip na ito na sa wakas ay magtatagumpay ka na sa pag-alis sa iyong bad habit.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com