Billy Mamaril dating nakikipagbalyahan isa nang lisensiyadong nurse ngayon

MATAPOS makipagbalyahan ng katawan sa PBA sa loob ng 17 taon, isa na ngayong rehistradong nurse ang dating power forward na si Billy Mamaril.

Sa kanyang Instagram post ay ibinahagi ng 6’6 na si Mamaril, anak ng dating Ginebra San Miguel slotman na si Romy “Mama” Mamaril, ang resulta ng kanyang Nurse Licensure Examination (NLE) kung saan siya ay pumasa.

Bukod dito ay ibinahagi din ng dating PBA big man ang kanyang mga sikreto kung paano siya nakapasa sa nasabing pagsusulit.

“What is the formula? Here it is: Listen and take note during lecture (8hrs); answer practice question (3 hrs); Rewatch lectures x2 speed (3 hrs); Read (2 hrs); Make coffee (QID)Repeat everyday. Result (RN)” ayon sa post ni Mamaril. “So ask yourself what’s the goal. Are you going to make it? Pag nagkamali ka sasampalin kita –LDG,” ayon kay Mamaril.

Sa kanyang edad na 42 ay pilit na tinapos ni Mamaril ang kanyang kurso sa Bakerfield College, bagaman sa University of the East siya nagsanay para sa licensure exam.

Bago napunta sa PBA ay nanirahan muna sa Amerika si Mamaril at sa loob ng 17 taon na paglalaro sa premyadong liga sa buong Asia, ay umikot siya sa pitong koponan sa PBA.

Una na dito ay naglaro si Mamaril sa Purefoods TJ Hotdogs na mismong kumuha sa kanya sa 2003 PBA Draft kung sa ay 6th pick siya.

Naglaro din si Mamaril para sa Shell Turbo Chargers, Coca-Cola Tigers, Air21 Express, GlobalPort Batang Pier, San Miguel Beer at sa Barangay Ginebra kung saan nakilala ang kanyang ama. (Annie Abad)