Bilibid Mummy

Nailibing na rin sa wakas mga tropapips ang malaking bilang ng mga bangkay ng mga bilanggo ng New Bilibid Prison, na maraming buwan nang natengga sa isang punerarya. Ang ibang bangkay nga raw, parang Egyptian pharaoh na “mummy” na.

Pero hindi gaya ng mga nahuhukay na mummy sa Egypt na nakabalot sa tela at nasa loob ng magagarang kabaong noong sinaunang panahon, ang mga bangkay ng mga bilanggo o person deprived of liberty (PDL) na mummy na sa isang punerarya, magkakapatong lang.

Kung wala na nga namang paglalagyan sa punerarya dahil sa dami ng bangkay na mahigit 160, talagang isasalansan na lang ang mga pinatuyong bangkay na parang “dinaing” na isda.

At kung hindi pa namatay o pinatay ang komentaristang si Percy Lapid, at ang sinasabing middleman sa pagtumba sa kanya na si Cristito “Jun Villamor” Palaña, aba’y baka hanggang ngayon eh nakatengga pa rin ang mga bangkay.

Ang iba raw sa mga bangkay, Disyembre 2021 pa nasa punerarya at walang kamag-anak na kumukuha. Sabi nga ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, pinagkaitan na ng kalayaan ang mga kawawang bilanggo na namatay, aba’y pinagkaitan pa sila ng dignidad dahil natengga ng napakatagal ang kanilang bangkay.

Unang inilibing na ang 60 bangkay na hindi na puwedeng suriin ni Fortun dahil nga tuyo na ang mga ito o mummified na. Ang puwede pang suriin na bangkay, aalamin kung may “misteryo” sa pagkamatay nila.

Baka nga naman katulad din ni Palaña ang nangyari sa kanila, na unang inakalang sakit sa puso ang ikinamatay pero sinukluban pala ng plastic sa ulo hanggang sa hindi na makahinga.

Nagdududa kasi ang ilang opisyal sa dami ng namamatay sa NBP, sa ilalim ng pamamahala ng suspendidong si Gerald Bantag, na itinuturing mastermind sa pagpatay kay Percy.

Bukod sa mga PDL na mummy na ang bangkay, hindi na rin masusuri ang bangkay ng mga “high profile” inmate na bigla ring nangamatay nitong kasagsagan ng pandemic dahil daw sa COVID-19, at diretso cremate na ang bangkay.

Labis siguro ang pasasalamat kay ka Percy ng mga namatay na PDL na nagtengga ang bangkay sa punerarya. Bukod kasi sa nailibing na sila (at ililibing na rin ang iba), baka malaman pa kung may foul play na nangyari sa pagkamatay nila.

Pero hindi lang siguro ang mga patay na PDL ang nagpapasalamat kay Ka Percy, pati siguro ang mga buhay na PDL na takot magsalita tungkol sa mga “milagrong” nangyayari sa NBP.

Sunod-sunod kasi ang nabibisto ni BuCor OIC Gregorio Catapang Jr., gaya ng ginawang paghuhukay doon, mga pumapasok na kontrabando, tila operasyon ng sindikato, at iba pa.

At hindi lang siguro ang mga bilanggo ang nagpapasalamat kay ka Percy. Baka pati ang mga nasa laya na nakatira sa Muntinlupa na naperwisyo ng itinayong great wall of BuCor na iniharang ni Bantag sa kalye.

Dahil sa nangyari kay ka Percy, nawala si Bantag sa BuCor. At dahil maganda ang pag-uusap nina Catapang at Mayor Ruffy Biazon, ang resulta, gigibain na raw ang mga pader. May kinalaman kaya ang mga itinayong pader sa kung anuman ang itinatago sa NBP? Ano kaya sa palagay ni Mayor? Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”